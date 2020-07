Corpo é encontrado no lago onde Naya Rivera desapareceu

13/07/2020 | 15:07



O Departamento de Policia de Ventura encontrou um corpo no lago Piru, na Califórnia, Estados Unidos, onde a atriz e cantora Naya Rivera desapareceu na última quarta-feira, revelou o The Hollywood Repórter. O site TMZ cita "fontes policiais" e confirma que o corpo é mesmo da atriz de Glee. Uma coletiva de imprensa marcada para as 18 horas (horário de Brasília) desta segunda-feira, 13, deve confirmar a identidade do corpo.

Atriz da série Glee, Naya Rivera desapareceu aos 33 anos após um passeio de barco, no lago Piru, na Califórnia. Em passeio com o filho de quatro anos, na quarta-feira, 8, ela teria nadado com o menino. Ele retornou ao barco e foi encontrado dormindo, mas sua mãe havia desaparecido, segundo informou o xerife do condado de Ventura, Eric Buschow, que coordenou as buscas.

Naya Rivera se destacou ao integrar o elenco da série musical Glee, da Fox, na qual interpretava a líder de torcida Santana Lopez.

Estadunidense, de origem porto-riquenha, a atriz e cantora começou a atuar ainda criança, quando, aos quatro anos participou da comédia da CBS The Royal Family, além de aparecer algumas vezes nas séries e fez participações especiais em vários shows, incluindo Um Maluco no Pedaço (The Fresh Prince of Bel-Air), Family Matters e Baywatch.

Mas foi com Glee que Naya Rivera conquistou maior destaque logo na primeira temporada, ganhando o direito de se tornar personagem regular da série na fase seguinte. Atriz foi casada com o ator Ryan Dorsey, com quem teve seu filho, Josey Hollis, mas se separou em 2018.

A série fez muito sucesso durante sua exibição, que foi de 19 de maio de 2009 até 20 de março de 2015, e mostra o professor de espanhol Will Schuester (Matthew Morrison), que se propõe a dar uma nova cara ao coral da escola McKinley. A partir daí, começa a buscar, entre os alunos, aqueles que mais se destacam musicalmente e que possam fazer parte do grupo. Mas eles precisam mostrar que têm talento e que conseguem ir adiante com a propostas, para isso, terão de convencer os que são contra a ideia, como é o caso da técnica de líderes de torcida Sue Sylvester (Jane Lynch). A produção pode ser vista na Netflix.

O elenco de Glee era formado por jovens atores, como era o caso de Naya Rivera. E, entre eles, dois outros astros teen também morreram cedo.

Em 2013, Cory Monteith, que interpretou Finn Hudson na série, foi encontrado morto em um quarto de hotel, e a causa da morte foi uma overdose de drogas. Ele tinha 31 anos. Alguns anos depois, Mark Salling, que interpretou Noah Puckerman, morreu em um aparente suicídio, em 2018, após ser considerado culpado por posse de pornografia infantil. Tinha 35 anos.