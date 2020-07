Disney World: saiba como é a primeira atração de Mickey e Minnie no mundo

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



13/07/2020 | 14:48



Prestes a completar 50 anos (o jubileu será em 2021), a Disney World inaugurou em março, antes de fechar as portas por conta da pandemia da covid-19, Mickey and Minnie’s Runaway Railway, primeira atração de parque temático no mundo dedicada aos ratinhos famosos.

A experiência, voltada para crianças e adultos, estará aberta no Chinese Theater, o símbolo do Hollywood Studios, em Orlando, a partir de 15 de julho. Outros parques do complexo, como Magic Kingdom e Animal Kingdom já estão funcionando desde o dia 11, após suspender as atividades por meses por conta do novo coronavírus.

Como é Mickey and Minnie’s Runaway Railway

Em Mickey and Minnie’s Runaway Railway, o casal de ratinhos procura, em um carro conversível vermelho, o melhor lugar para realizar um piquenique. Tudo se transforma em confusão, porém, quando Pluto (que estava escondido no porta-malas) aparece. Pior (ou melhor): o Pateta, no comando de um trem, também dá o ar da graça para conduzir a galera.

Mickey and Minnie’s Runaway Railway tem cenas dimensionais exibidas em telões de diversas salas. A bordo de veículos sem trilhos, os visitantes são levados de um lado para o outro enquanto escapam de vulcões, fogem do trânsito e se metem até em um Carnaval. Destaque para a música original “Nothing Can Stop Us Now”, que não sai da cabeça.

Vídeo: por dentro de Mickey and Minnie’s Runaway Railway