13/07/2020 | 13:58



Os investidores estrangeiros retiraram R$ 1,116 bilhão da B3 no pregão da última quinta-feira, 9. Nesta dia, o Ibovespa fechou em baixa de 0,61%, aos 99.160 pontos, com giro financeiro de R$ 26,6 bilhões. É o terceiro sessão nesta primeira quinzena de julho com saída diária de recursos estrangeiros superior a R$ 1 bilhão.

Dos oito pregões, só um teve entrada líquida, no dia 3.

Em julho, a bolsa apresenta um saldo negativo de R$ 4,13 bilhões em recursos estrangeiros, resultado de compras de R$ 76,29 bilhões e vendas de R$ 80,421 bilhões.

No acumulado em 2020, os investidores estrangeiros já retiraram R$ 80,635 bilhões do mercado acionário brasileiro.