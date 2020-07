De volta ao Grêmio, Renato dá negativo para coronavírus antes de comandar treinos

13/07/2020 | 13:37



Após passar cerca de quatro meses no Rio, o técnico Renato Gaúcho retornou a Porto Alegre, se apresentou ao Grêmio e está à disposição para comandar os trabalhos coletivos no CT Luiz Carvalho. Para que isso fosse possível, passou por testagem e por protocolos de saúde na chegada ao local, dando negativo no exame para coronavírus.

Em suas primeiras declarações nesse retorno, Renato voltou a afirmar que estava apenas aguardando o aval para a realização de treinos em grupo, algo que está permitido em Porto Alegre a partir desta segunda-feira, para retomar a sua rotina no clube.

"Fico muito feliz em estar de volta e poder estar perto do meu grupo novamente. Como disse desde o início, assim que os treinos táticos e coletivos estivessem liberados eu estaria aqui. E assim está sendo feito. Agora é trabalhar que temos uma maratona pesada pela frente", disse o comandante gremista.

O elenco retomou os trabalhos, ainda que de modo individualizado e com medidas de distanciamento, em 5 de maio. No entanto, Renato optou por permanecer no Rio sob a justificativa de ser de um dos grupos de risco para o coronavírus, além da impossibilidade de realização de trabalhos técnicos e táticos.

Nesse período, no entanto, foi visto na praia no Rio, algo que está proibido. No último domingo, inclusive, acabou sendo abordado por autoridades para deixar a areia - só atividades físicas estão permitidas no local.

Com o retorno, Renato terá cerca de dez dias para preparar o Grêmio visando a retomada do Campeonato Gaúcho, agendada para 23 de julho - a federação ainda não detalhou a tabela, incluindo o próximo compromisso do time, o clássico contra o Internacional, no Beira-Rio.

"O Renato chegou ao CT sem apresentar nenhum sintoma. Passou por toda a avaliação médica, foi testado e o resultado foi negativo. A partir de agora seguirá sua rotina normal de treinos seguindo as orientações e cuidados dos nossos protocolos médicos diários", explicou Márcio Dornelles, médico do Grêmio.