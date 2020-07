Cristiano Ronaldo se envolve em polêmica após seu filho de dez anos de idade andar sozinho de jet ski

13/07/2020 | 13:10



Eita! Mais uma polêmica surgiu na vida de Cristiano Ronaldo. Segundo informações do jornal britânico The Sun, a polícia de Portugal está investigando a sua família após surgir, nas redes sociais, um vídeo do filho do jogador de futebol, Cristiano Ronaldo Junior, de dez anos de idade, andando sozinho um jet ski.

A família estava reunida e curtindo um dia de sol no mar, quando a irmã do atleta, Elma, postou o vídeo em seu Instagram, mas pouco depois apagou o registro.

Guerreiro Cardoso, chefe da polícia marítima, confirmou que uma investigação está acontecendo para apurar os fatos. Ele contou ao jornal português Expresso que estava ciente dos acontecimentos e estava analisando se será necessária aplicar uma multa, já que é preciso ter uma licença para usar um jet ski - e que apenas adultos podem fazer isso.

Em Portugal, de acordo com a lei, a multa individual para quem usa jet ski sem autorização é algo entre 268 libras e dois mil e 688 libras, algo em torno de mil e 812 reais a 18 mil e 175 reais. Caso a responsabilidade seja de uma empresa privada, a multa pode chegar a dez mil e 750 libras, ou seja, um milhão e 591 mil reais.

Na investigação, a polícia quer saber de quem era o jet ski.

O vídeo ainda repercutiu de forma negativa nas redes sociais, com internautas comentando:

Muito ruim. Que falta de responsabilidade. Tão jovem e andando de jet ski. Eu achei que tinha uma idade mínima para se fazer isso.

Tenso, né?