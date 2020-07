4 filmes para sonhar com as belas paisagens da Jordânia

Redação

Do Rota de Férias



13/07/2020 | 12:18



Os fãs de Indiana Jones e Star Wars provavelmente já viram, nas telas, cenas da Jordânia. Isso porque o país do Oriente Médio, repleto de belas paisagens, é muito procurado por cineastas e produtores na hora de estabelecer locações para filmes hollywoodianos.

Em meio a cenários de deserto e do Mar Morto, confira quatro longas em que é possível conferir imagens da região.

4 filmes com cenas gravadas na Jordânia

Indiana Jones e a Última Cruzada

O filme de Steven Spielberg, de 1989, é um clássico estrelado por Harrison Ford e Sean Connery. Na saga, Indiana Jones embarca em uma jornada para resgatar seu pai das mãos dos nazistas e impedir que eles encontrem o Santo Graal.

Divulgação Tesouro, em Petra

Petra, uma das sete maravilhas do mundo moderno e principal atração da Jordânia, aparece no filme. Seu monumento mais famoso, o Tesouro, com sua imponente fachada, é mostrado na sequência final.

Lawrence da Arábia

Outro clássico do cinema, o filme de 1962 foi premiado com sete Oscars, incluindo o de melhor filme e de melhor diretor (David Lean). O longa conta a história do oficial britânico Thomas Edward Lawrence – que se tornou famoso com o nome de Lawrence da Árabia – e seu papel durante a Revolta Árabe (1916-1918), na luta contra o Império Turco-Otomano.

Divulgação Balão sobrevoa Wadi Rum

A paisagem desértica de Wadi Rum, na Jordânia, foi um dos cenários mostrados na obra, assim como o Forte de Aqaba e o Castelo de Azraq, entre outras locações.

Perdido em Marte

Estrelado por Matt Damon, este filme de 2015 mostra o astronauta Mark Watney em uma missão no planeta Marte. Abandonado pela tripulação depois de uma tempestade e dado como morto, ele fica sozinho no planeta e precisa achar um jeito de sobreviver e voltar para casa.

Divulgação – Rita on Unsplash Deserto de Wadi Rum, na Jordânia

As cenas do planeta Marte foram filmadas no deserto de Wadi Rum, na Jordânia. Vale a pena ver o filme e conferir as paisagens da região.

Rogue One: Uma História Star Wars

Primeiro spin-off de Star Wars e com uma linha do tempo localizada entre os episódios 3 (A Vingança dos Sith) e 4 (Uma Nova Esperança), o filme mostra um grupo de rebeldes que se une para roubar os planos de construção da Estrela da Morte. Aqui, a Jordânia é representada mais uma vez pelo deserto de Wadi Rum, usado como cenário da lua de Jedha.