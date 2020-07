Arthur Aguiar vai pedir divisão de lucros na Justiça e Mayra Cardi dispara: - Descobri que me casei com um gigolô

13/07/2020 | 12:11



A separação de Mayra Cardi e Arthur Aguiar continua rendendo muita polêmica! Após vir à tona diversas traições por parte do ator e cantor, ele anunciou, em conversa com o colunista Leo Dias, que irá pedir na Justiça a divisão de lucros da empresa que tinha em sociedade com a life coach.

Em uma recente entrevista, em que abriu o jogo sobre os recentes acontecimentos, ele já tinha falado que tinha parado tudo o que estava fazendo em sua vida para cuidar das empresas de sua então esposa:

- Teve um momento em que a Mayra virou para mim e falou: Vou fechar o Seca. Não aguento mais. Não quero, não estou com cabeça. Falei que não fazia o menor sentido fazer isso. Ela falou: Ou você faz ou fecha. Não quero mais fazer. Daí, eu assumi o Seca e, depois, vieram as outras empresas, o Cura, da qual também somos sócios. Eu deixei de fazer muita coisa da minha carreira, em determinado momento do casamento, para fazer essa parte empresarial.

Hoje, ele quer se dedicar apenas à vida artística e anunciou a sua saída dos negócios.

Mayra, então, se pronunciou sobre o assunto e demonstrou a sua indignação. Também ao Leo Dias, ela disparou:

- Descobri que me casei com um gigolô. Não está sendo fácil, mas, com certeza, menos dolorido que todo resto que tenho descoberto sobre caráter. Infelizmente, nada me surpreende mais! Quando conheci o Arthur ele tinha dívidas, as quais paguei todas na primeira semana de namoro. Dei uma vida de príncipe a ele, realizei sonhos, banquei o castelo todo!, desabafou.

Ela, que é mãe de Sophia, de seu relacionamento com Arthur, ainda acredita que sofreu um golpe da barriga:

- Tenho um programa de emagrecimento emocional e outro de inteligência emocional. São 26 certificações em analista comportamental e coach. As minhas empresas são exatamente referentes às minhas formações. Destruir minha vida como ele destruiu e, agora, querer receber pelo tempo que destruiu minha vida, me faz ver que levei o golpe da barriga.

O humorista Maurício Meirelles ainda comentou sobre o assunto no Instagram:

Divisão de bens é isso. Direitos iguais homens e mulheres. Não é essa a luta de todos?

Revoltada, Mayra fez questão de responder ao comentário dele:

Sim, essa é a luta de todas nós. Todos trabalham, todos respeitam, todos lutam, todos são cúmplices! Casamento não é uma profissão! Quando casamos, entregamos nosso melhor para crescermos juntos. Quem entrega amor merece amor, quem entrega m***a merece m***a, não acha? Dinheiro é o de menos diante de um livramento. Eu sei trabalhar. Sou competente, responsável e não tenho preguiça de fazer tudo de novo se necessário! Continuarei trabalhando para sustentar meus filhos e, se necessário, meu ex-marido para que ele possa gastar em sua vida promíscua.

Maurício, depois, voltou a se pronunciar:

Depois:

Bom, escrevi um comentário aqui que pode ter sido mal interpretado. Inclusive até bati um papo com a Mayra Cardi sobre o assunto. Pra não ficar uma treta imensa refarei com mais argumentos. Seguinte: isso se chama Divisão de Bens. Eu acho um absurdo quando pessoas, de diferentes sexos, casam, traem e se beneficiam dessa divisão. Óbvio que estou contra o tal do Arthur. Meu ponto é que SEMPRE quando isso ocorre de um lado masculino, com mulheres sendo as oportunistas, o homem continua, em muitos casos, sendo questionado porque ele acha errado dividir. Infelizmente existe a LEI DE DIVISÃO DE BENS e ela não observa se alguém foi moralmente errado. Pra lei não existe contexto. Seja pra homens ou pra mulheres. Existe o bônus e existe o ônus de assinar essa lei. Pra todos. Foi basicamente isso. Se alguém se sentiu incomodado, minhas sinceras desculpas. Paz.

Que confusão!