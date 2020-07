Luísa Sonza faz desabafo e preocupa internautas: Ninguém nunca ligou, né?

13/07/2020 | 12:11



Luísa Sonza surpreendeu os internautas do Twitter na manhã desta segunda-feira, dia 13, ao fazer um longo desabafo. Sem especificar do que estava falando, a cantora apenas reclamou, mais uma vez, sobre as críticas que recebe e como tem ficado abalada com tudo o que tem acontecido na sua vida.

Minha vida se resume em: fazer tudo sempre certinho, mas sem motivo nenhum, sem nenhuma evidência, ser maltratada e machucada como se tivesse errado, como se seu caráter, sua palavras e seus atos valessem menos do que qualquer coisa que alguém decida inventar ou deduzir da própria cabeça, começou ela.

E continuou:

Viver assim é uma m***a. Mas ninguém nunca ligou, né? E tudo bem, me viro sozinha. Mas independente de qualquer coisa, ter a consciência tranquila é o que importa e, cara, isso eu tenho de sobra, disse.

Os fãs da cantora, que recentemente se separou de Whindersson Nunes, ficaram preocupados com as postagens e mandaram mensagens de apoio. Veja, abaixo, algumas delas:

Para com isso! Olha tudo o que você conquistou e o quão forte é!

Se ser mulher já é difícil nessa sociedade em que vivemos, imagina ser uma mulher rica, famosa, bonita e talentosa. Eles não aceitam.

Você não está sozinha, estamos com você.