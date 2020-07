Na volta do Estadual, Ceará goleia em jogo às 9h e avança às semifinais

13/07/2020 | 11:58



Após 119 dias sem disputar um jogo oficial, o Ceará entrou em campo no pouco usual horário das 9 horas e aplicou uma goleada. No estádio Franzé Moraes, em Itatinga, fez 5 a 0 no Barbalha, pela penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, marcando a retomada da competição.

O triunfo levou o Ceará aos 14 pontos, e o garantiu nas semifinais do Estadual. O G4 é completado pelo Ferroviário, com 13, além de Fortaleza, com 12, e Guarany de Sobral, com 10, que se enfrentam ainda nesta segunda-feira, às 18 horas, no Castelão.

O duelo também foi a estreia do técnico Guto Ferreira à frente do Ceará - ele havia sido anunciado em março, mas quando as competições já estavam paralisadas no futebol nacional por causa da pandemia do coronavírus, para suceder Enderson Moreira, que se transferiu para o Cruzeiro.

Nesta segunda, o Ceará abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo, quando o meia Lima aproveitou um cruzamento de Vinicius e chutou forte cruzado. Antes do intervalo, aos 45, Vinicius ampliou. Após o seu gol, se ajoelhou no gramado e ergueu um dos braços, em protesto antirracismo.

No segundo tempo, o Ceará encontroui ainda mais facilidade, definindo rapidamente sua goleada. Logo aos quatro minutos, o volante Charles marcou, de cabeça. Lima, aos sete, e o zagueiro Tiago Pagnussat, aos 15, fecharam ao placar.

O Ceará volta a campo na próxima quarta-feira às 22h30, no Castelão, para disputar clássico com o Fortaleza, pela última rodada da segunda fase do Estadual.