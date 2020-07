Os 50 países que exercem mais influência cultural no mundo

Beatriz Ceschim

13/07/2020 | 11:18



A Itália é o país que mais exerce influência cultural no mundo, seguida por França e Espanha. O Brasil aparece na sétima colocação.

O ranking foi elaborado por meio de um estudo idealizado pelo U.S. News & World Report. Para chegar ao resultado, foi realizada uma votação com mais de 20 mil pessoas de lugares diferentes, apontando as nações que têm mais destaque cultural em assuntos como moda, entretenimento, modernidade e felicidade.

Os países com mais influência cultural no mundo

A cultura está atrelada à identidade de um povo, algo que é desenvolvido com o tempo. Por conta disso, as civilizações mais antigas estão entre os países que mais exercem influência nesse sentido. Confira, na galeria, a lista completa.