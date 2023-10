Os 50 países com mais influência cultural no mundo

A Itália é a líder do ranking dos países com mais influência cultural no mundo, seguida por França e Estados Unidos. O Brasil aparece na 16ª colocação – uma queda brusca, considerando que, em 2020, ocupava a sétima posição.

O ranking foi elaborado por meio de um estudo idealizado pelo U.S. News & World Report. Para chegar ao resultado, foi realizada uma votação com mais de 20 mil pessoas de lugares diferentes, apontando as nações que têm mais destaque cultural em assuntos como moda, entretenimento, modernidade e felicidade.

Países com mais influência cultural no mundo

A cultura está atrelada à identidade de um povo, algo que é desenvolvido com o tempo. Por conta disso, as civilizações mais antigas estão entre os países que mais exercem influência nesse sentido.

Veja os dez primeiros colocados da lista dos países com mais influência cultural no mundo, elaborada pelo U.S. News & World Report:

Itália França EUA Japão Espanha Reino Unido Coreia do Sul Suíça Alemanha Austrália

O Brasil aparece apenas em 16º lugar. Confira na galeria os 50 países que mais exercem influência cultural no mundo:

1- Itália | Henrique Ferreira on Unsplash 1- Itália | Henrique Ferreira on Unsplash × 2 - França | Pedro Lastra on Unsplash 2 - França | Pedro Lastra on Unsplash × 3 - Estados Unidos | Kevin Bosc on Unsplash 3 - Estados Unidos | Kevin Bosc on Unsplash × 4 - Japão | Manuel Cosentino on Unsplash 4 - Japão | Manuel Cosentino on Unsplash × 5 - Espanha | Henrique Ferreira on Unsplash 5 - Espanha | Henrique Ferreira on Unsplash × 6 - Reino Unido | Thomas Kelley on Unsplash 6 - Reino Unido | Thomas Kelley on Unsplash × 7 - Coreia do Sul | Shawn Ang on Unsplash 7 - Coreia do Sul | Shawn Ang on Unsplash × 8 - Suíça | Joao Branco on Unsplash 8 - Suíça | Joao Branco on Unsplash × 9 - Alemanha | Rachel Davis on Unsplash 9 - Alemanha | Rachel Davis on Unsplash × 10 - Austrália | Road Trip with Raj on Unsplash 10 - Austrália | Road Trip with Raj on Unsplash × 11 - China | Hanson Lu on Unsplash 11 - China | Hanson Lu on Unsplash × 12 - Grécia | Matthew Waring on Unsplash 12 - Grécia | Matthew Waring on Unsplash × 13 - Suécia | Jon Flobrant on Unsplash 13 - Suécia | Jon Flobrant on Unsplash × 14 - Emirados Árabes Unidos | Omar Bakri on Unsplash 14 - Emirados Árabes Unidos | Omar Bakri on Unsplash × 15 - Canadá | Eugene Aikimov on Unsplash 15 - Canadá | Eugene Aikimov on Unsplash × 16 - Brasil | Raphael Nogueira on Unsplash 16 - Brasil | Raphael Nogueira on Unsplash × 17- Países Baixos | Vishwas Katti on Unsplash 17- Países Baixos | Vishwas Katti on Unsplash × 18- Singapura | Mike Enerio on Unsplash 18- Singapura | Mike Enerio on Unsplash × 19 - México | david carballar on Unsplash 19 - México | david carballar on Unsplash × 20 - Nova Zelândia | Dan Freeman on Unsplash 20 - Nova Zelândia | Dan Freeman on Unsplash × 21 - Dinamarca | Kevin Angelsø on Unsplash 21 - Dinamarca | Kevin Angelsø on Unsplash × 22 - Noruega | Samuel Han on Unsplash 22 - Noruega | Samuel Han on Unsplash × 23- Bélgica | DepositPhotos 23- Bélgica | DepositPhotos × 24 - Tailândia | Mathew Schwartz on Unsplash 24 - Tailândia | Mathew Schwartz on Unsplash × 25 - Portugal | Nick Karvounis on Unsplash 25 - Portugal | Nick Karvounis on Unsplash × 26 - Áustria | daniel plan on Unsplash 26 - Áustria | daniel plan on Unsplash × 27 - Turquia | Anna on Unsplash 27 - Turquia | Anna on Unsplash × 28 - Finlândia | Tapio Haaja on Unsplash 28 - Finlândia | Tapio Haaja on Unsplash × 29 - Catar | Elissar Haidar on Unsplash 29 - Catar | Elissar Haidar on Unsplash × 30 - Irlanda | DepositPhotos 30 - Irlanda | DepositPhotos × 31 - Egito | Omar Elsharawy on Unsplash 31 - Egito | Omar Elsharawy on Unsplash × 32 - Luxemburgo | Francisco De Nova on Unsplash 32 - Luxemburgo | Francisco De Nova on Unsplash × 33 - Argentina | Sander Crombach on Unsplash 33 - Argentina | Sander Crombach on Unsplash × 34 - Índia | Sylwia Bartyzel on Unsplash 34 - Índia | Sylwia Bartyzel on Unsplash × 35 - Rússia | Michael Parulava on Unsplash 35 - Rússia | Michael Parulava on Unsplash × 36 - Arábia Saudita | Yasmine Arfaoui on Unsplash 36 - Arábia Saudita | Yasmine Arfaoui on Unsplash × 37 - Costa Rica | Leslie Cross on Unsplash 37 - Costa Rica | Leslie Cross on Unsplash × 38 - Marrocos | Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash 38 - Marrocos | Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash × 39 - África do Sul | Tim Johnson on Unsplash 39 - África do Sul | Tim Johnson on Unsplash × 40 - Malásia | CK Yeo on Unsplash 40 - Malásia | CK Yeo on Unsplash × 41 - República Dominicana | Asael Peña on Unsplash 41 - República Dominicana | Asael Peña on Unsplash × 42 - Israel | Shai Pal on Unsplash 42 - Israel | Shai Pal on Unsplash × 43 - Croácia | Morgan on Unsplash 43 - Croácia | Morgan on Unsplash × 44 - Filipinas | Eugenio Pastoral on Unsplash 44 - Filipinas | Eugenio Pastoral on Unsplash × 45 - Indonésia | Harry Kessell on Unsplash 45 - Indonésia | Harry Kessell on Unsplash × 46 - Peru | Willian Justen de Vasconcellos on Unsplash 46 - Peru | Willian Justen de Vasconcellos on Unsplash × 47 - Colômbia | Daniel Vargas on Unsplash 47 - Colômbia | Daniel Vargas on Unsplash × 48 - Polônia | Anna Gru on Unsplash 48 - Polônia | Anna Gru on Unsplash × 48 - Romênia | Dimitry Anikin on Unsplash 48 - Romênia | Dimitry Anikin on Unsplash × 50 - Chile | Olga Stalska on Unsplash 50 - Chile | Olga Stalska on Unsplash ×

