Polícia diz que buscas por Naya Rivera devem se estender até terça-feira e fala sobre investigação: Parece ser apenas um trágico afogamento

13/07/2020 | 11:10



As buscas por Naya Rivera, que desapareceu enquanto passeava de barco com o filho, devem ser estendidas até terça-feira, dia 14. A informação é da revista People que, em contato com Kevin Donoghue e Shannon King, policiais responsáveis pela operação, declarou que a hipótese de suicídio foi descartada.

- Entrevistamos o filho dela e concluímos não há nada que sugerisse que isso era suicídio. Tudo o que investigamos até agora leva a crer que seja algum tipo de acidente de lazer na água, explicou o sargento Donoghue.

Mas, apesar dessa primeira conclusão, o oficial admitiu que o caso ainda deixa muitas dúvidas no ar.

- Dizer definitivamente o que realmente aconteceu, não conseguimos dizer. Nós simplesmente não sabemos, é um mistério. Ainda estamos investigando, pesquisando. Estamos tentando descobrir pistas à medida que avançamos. Mas até agora, realmente não temos muitas informações para adivinhar o que poderia ter acontecido, confessou.

Donoghue explicou que os relatos de Josey Hollis, filho da atriz que foi encontrado sozinho no barco, são as principais pistas para entender o que aconteceu. O garotinho, por sua vez, não soube explicar muitas coisas.

- Ele viu a mãe dele desaparecer debaixo d?água. Então estamos muito convencidos que ela está dentro do lago e que em algum momento conseguiremos encontrá-la.

Kevin ainda acrescentou que não está claro se Josey subiu novamente no barco sozinho ou se Naya Rivera o ajudou a voltar.

- O fato que sabemos é que ela estava na água. Não sei se ela o ajudou a voltar no barco. Isso eu não sei, falou.

Já o sargento Shannon King, afirmou que não há evidências para dizer que ela saiu da água.

- Parece ser apenas um trágico afogamento.

O oficial ainda deu detalhes sobre os esforços durante as buscas por Rivera no lago.

- O chão está coberto de árvores e arbustos, por isso está dificultando nossos esforços. Então, precisamos ir muito devagar.

Famosos e polêmica com Lea Michele

Desde que o desaparecimento de Naya foi revelado, muitos famosos se pronunciaram nas redes sociais. Os colegas de elenco do seriado Glee, por exemplo, estão muito ativos na internet pedindo apoio para que ela possa ser encontrada.

Ainda assim, vale dizer que uma polêmica surgiu assim que Naya foi dada como desaparecida. Nas redes sociais, alguns internautas mandaram hate para Lea Michele, que também participou de Glee, dizendo que deveria ser sido ela. Os comentários repercutiram e muitos fãs saíram em defesa, afirmando:

- Que a Naya e a Lea tinham suas diferenças ok, a gente via isso até em Glee. Mas não é motivo pra atacar ela.

Para quem não sabe, na série Naya era rival de Rachel Berry, papel de Lea Michele, e o climão entre as duas chegou a se estender para fora das telas. Em 2016 Naya até chegou a falar sobre uma briga que tiveram:

- Parecia que ela me culpava por tudo o que dava errado.

As mensagens negativas direcionadas à Lea Michele chamaram a atenção no último domingo, dia 12, a conta da atriz no Twitter foi desativada.