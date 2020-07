Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli celebram um ano de vida de Manuella com festa temática

13/07/2020 | 10:10



No último domingo, dia 11, Manuella, filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli, completou um aninho de idade! A pequena ganhou uma celebração intimista, porém muito bem decorada, e que contou com a presença de sua irmã mais velha, Rafaella Justus, fruto do casamento anterior de Tici com Roberto Justus!

No Instagram, a apresentadora publicou fotos e vídeos para mostrar um pouco mais sobre como foi o grande dia:

Viva Manu!!! Seu primeiro ano foi de muita alegria, saúde e amor. Que venham muitos aniversários felizes e que a gente logo possa comemorar com toda família e amigos.

Apesar de ainda não poder fazer uma festa maior, devido às orientações de evitar aglomerações em meio à pandemia do novo coronavírus, Tici também colocou a mão na massa e decorou ela mesma a festinha! No Instagram, ela informou que tudo chegou em caixas e que ela recebeu a orientação de uma decoradora de festas, à distância.

Tralli, por sua vez, usou o Instagram para fazer uma homenagem para a sua pequena. Junto com a foto acima, o jornalista escreveu:

É isso aí, filha. A gente olha juntos pro céu e agradece. Por você existir, por você nos proporcionar tanto amor e felicidade. Pelo seu primeiro ano de vida. Muito obrigado, Papai do Céu.