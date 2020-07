Dólar se ajusta em alta, após três quedas seguidas

13/07/2020 | 09:40



O dólar passou a subir levemente na manhã desta segunda-feira, 13, após iniciar os negócios em baixa, em meio à liquidez bastante reduzida. O avanço da moeda americana ocorre também após uma sequência de três baixas no mercado doméstico. O responsável pela área de câmbio da Terra Investimentos, Vanei Nagem, diz que o dólar passou a subir em meio a um giro baixo de negócios e com ajustes de posições, após a queda registrada desde a última quarta-feira.

"Os investidores estão animados no exterior com o avanço de vacinas contra o novo coronavírus e à espera dos balanços do segundo trimestre nos EUA", diz Nagem. Segundo ele, a expectativa é que os resultados corporativos e de bancos possam vir melhores do que o esperado, após a recuperação de vários indicadores da economia americana. Nesta terça-feira serão divulgados os resultados trimestrais des bancos JPMorgan e CitiGroup e, na quarta-feira, do Goldman Sachs.

Nagem acrescentou que, no Brasil, o foco está na votação dos vetos presidenciais pelo Congresso, que podem criar uma despesa de R$ 83 bilhões em 2020 e de R$ 22,39 bilhões no próximo ano, programada para quarta-feira. Hoje, o humor no exterior tende a pesar mais, afirma.

Os investidores aguardam ainda a agenda de amanhã, dada a ausência de indicadores econômicos de peso nesta segunda-feira. Para esta terça, é esperado o IBC-Br de maio, que atualiza o cenário do PIB e pode provocar ajuste fino nas apostas para a Selic.

Às 9h31 desta segunda, o dólar à vista subia 0,70%, a R$ 5,3602. O dólar futuro para agosto avançava 0,68%, a R$ 5,3640.