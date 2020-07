Neto de Elvis Presley é encontrado morto e polícia investiga suicídio

13/07/2020 | 09:10



O neto de Elvis Presley, Benjamin Keough, foi encontrado morto no último domingo, dia 12, em Calabasas, Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo o site norte-americano TMZ, a suspeita é de que o jovem, de 27 anos de idad, tenha cometido suicídio e o caso já está sendo investigado pela polícia local.

Filho de Lisa Marie Presley e do músico Danny Keough, Benjamin também é irmão da atriz Riley Keough, que participou de vários filmes de terror independentes. O último foi The Lodge, em 2019. Assim como o avô, ele também era músico e chegou a fechar um contrato de cinco milhões de dólares com uma gravadora em 2009, conforme diz a publicação. Fora isso, pouco se sabe sobre a vida do rapaz.

Até o momento, apenas o representante de Lisa Marie se pronunciou sobre a morte. Em contato com a revista People, ele declarou que a artista está mais do que devastada pela morte do filho.

- Ela está completamente de coração partido, inconsolável e devastada, mas tentando permanecer forte por seus gêmeos de 11 anos de idade e sua filha mais velha, Riley. Ela adorava aquele garoto. Ele era o amor da vida dela, disse Widynowski.

Ao longo dos anos, Ben manteve um perfil discreto, com pouca atividade nas redes sociais. Uma das últimas vezes que ele foi visto com a família foi no aniversário de 40 anos da morte de Elvis, em 2017, durante uma vigília em Graceland, a casa do rei do rock.

Ele, inclusive, sempre foi muito lembrado por ser quase idêntico o avô.

- Ben se parece tanto com Elvis. Uma vez, ele estava no [Grand Ole] Opry e foi como uma tempestade silenciosa atrás do palco. Todo mundo se virou e olhou quando ele chegou. Todo mundo queria tirar uma foto com ele porque era simplesmente bizarro, lembrou Lisa Marie, de acordo com o TMZ. Ela até chegou a escrever uma música chamada Storm and Grace para o filho.