Região registra 17 mortes por Covid nas últimas 24 horas

Da Redação



12/07/2020 | 21:02



Mais 17 moradores do Grande ABC foram vítimas da Covid-19 ontem. Conforme boletim informativo divulgado pelas prefeituras, o novo coronavírus já levou a óbito 1.358 pessoas.

O número de casos saltou de 29.202 para 29.413 – acréscimo de 211 registros. Somente em São Bernardo foram confirmadas dez mortes nas últimas 24 horas. Outros seis andreenses morreram. São Caetano computou uma vítima. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não registraram mortes. Diadema e Mauá não divulgaram o quadro neste fim de semana.

Ontem, o governo paulista informou que houve pelo menos um caso de Covid-19 em 633 cidades do Estado, que conta com 645 municípios. No total, 411 cidades paulistas relataram ao menos uma morte pelo novo coronavírus.

O cenário estadual aponta para 17.848 mortes pelo vírus, com 371.997 casos confirmados. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 64,6% na Grande São Paulo e 65,9% no Estado.

No Brasil, o número de vítimas pela doença atingiu a marca de 72,1 mil, em 1.864.681 casos confirmados – entre eles o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

Neste fim de semana, aliás, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apareceu usando máscara em um evento público pela primeira vez desde o início da pandemia. O líder norte-americano contesta a letalidade do vírus. Nos Estados Unidos foram 136.621 mortes em quase 3,3 milhões de casos confirmados.