Napoli cede empate ao Milan, mas sustenta 6º lugar no Italiano

12/07/2020 | 19:16



Em duelo direto na briga por uma vaga na Liga Europa, Napoli e Milan empataram por 2 a 2, neste domingo, na cidade de Nápoles. O time mandante chegou a buscar uma virada no decorrer do jogo, mas cedeu a igualdade. Mesmo assim, sustentou a sexta posição da tabela do Campeonato Italiano.

O Napoli soma agora 52 pontos, contra 50 do rival de Milão. A sexta colocação garante vaga na fase preliminar da próxima edição da Liga Europa. Por isso ambos os times estão de olho no quinto posto, ocupado no momento pela Roma, pela classificação direta à fase de grupos. Pelo Italiano, os quatro primeiros colocados entram na Liga dos Campeões, mas o caminho parece improvável tanto para o Napoli quanto para o Milan.

Em Nápoles, as redes balançaram pela primeira vez aos 20 minutos. Theo Hernandez anotou o primeiro gol da partida, após assistência de Ante Rebic, e deixou o Milan em vantagem. Aos 34, os anfitriões empataram com Giovanni Di Lorenzo.

A virada veio aos 15 minutos da etapa final, com gol de Dries Mertens. Mas o Milan não baixou a guarda e foi atrás da igualdade. Franck Kessie marcou o segundo dos visitantes, aos 27.

Nos instantes finais do jogo, o Milan, que contou com Ibrahimovic e Lucas Paquetá entre os titulares, perdeu Alexis Saelemaekers, expulso após levar o segundo cartão amarelo, o que dificultou a busca pela virada.

Mais cedo, o Genoa bateu o lanterna SPAL por 2 a 0, em casa. Em 17º lugar, com 30 pontos, o time de Gênova respirou aliviado ao deixar a zona de rebaixamento. Em 18º, o Lecce perdeu a chance de escapar desta região da tabela ao empatar sem gols com o Cagliari, fora de casa.

Em outros resultados do dia, a Sampdoria derrotou a Udinese por 3 a 1, fora de casa, enquanto Fiorentina e Verona empataram por 1 a 1. Parma e Bologna ficaram no 2 a 2.