Jorge Jesus valoriza vitória do Flamengo e reclama de expulsão de Gabriel

12/07/2020 | 19:03



O Flamengo sofreu no estádio do Maracanã, mas conseguiu vencer o Fluminense por 2 a 1, pela partida de ida da decisão do Campeonato Carioca, e se aproximou do bicampeonato estadual. Logo após o confronto, o técnico rubro-negro, o português Jorge Jesus, valorizou o resultado.

"Importante ter ganho. Na disputa de um troféu em dois jogos, sair com a vantagem é importante... Hoje o time do Fluminense quis jogar para ganhar, foi igual ao Flamengo. O jogo hoje foi mais bem jogado e mais emotivo. O Flamengo durante o jogo foi sempre mais equipe", destacou o treinador, em entrevista à Fla TV.

O comandante flamenguista, porém, reclamou da expulsão do atacante Gabriel Barbosa. A arbitragem comandada por Wagner do Nascimento Magalhães entendeu que o centroavante, já nos instantes finais do duelo, retardou sua substituição e acabou tomando o segundo cartão amarelo. "Não dá para entender a expulsão do Gabigol, é uma coisa de loucos", opinou.

Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo, na última quarta-feira, perdeu a decisão da Taça Rio para o Fluminense e, por isso, disputa agora a final do Estadual. Agora, as equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira, às 21h, novamente no Maracanã.

Os rubro-negros precisam apenas de um empate para conquistar o troféu. "Nossa estratégia estava montada em relação ao outro jogo. O Fluminense fechou bem o espaço no outro jogo e durante a semana falamos sobre isso", completou Jorge Jesus.