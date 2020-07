Ticiane Pinheiro faz festa de aniversário para filha com Tralli

12/07/2020 | 18:59



Ticiane Pinheiro comemora o primeiro ano de Manuella, sua filha com o jornalista da Globo César Tralli, com uma festa neste domingo, 12. O tema da comemoração é confeitaria e, segundo a apresentadora, é apenas para a família.

"Hoje a Manu faz um ano de vida e eu resolvi fazer uma festinha para a família", diz a apresentadora da Recorda TV enquanto mostra os detalhes da preparação da celebração de aniversário.

Além do bolo e dos docinhos tradicionais de festas infantis, Ticiane menciona em seu Instagram os fornecedores responsáveis pelos serviços e mostra a decoração, flores, balões e móveis.

"Era para ser uma coisa simples e está ficando uma coisa muito linda porque eles capricharam demais e a Manu merece muito", afirma a apresentadora.

Ticiane Pinheiro também é mãe de Rafaella Justos, de dez anos, fruto de seu casamento de 2006 a 2013 com o empresário e apresentador Roberto Justus. Já Manuella é a primeira filha do jornalista da Globo Cesar Tralli, com que a apresentadora começou a namorar em 2014 e se casou em 2017, em Campos do Jordão.