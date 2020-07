Whindersson Nunes aparece em vídeo lutando boxe e seguidores apontam que ele estaria treinando para bater em Vitão

12/07/2020 | 18:10



No último sábado, dia 11, Whindersson Nunes mostrou que já é fera no boxe. O humorista compartilhou um vídeo em suas redes sociais em que aparece, em diversos momentos, lutando com um instrutor.

Enquanto diversos seguidores elogiaram o desempenho do artista, o que fez sucesso mesmo no Twittter foi a brincadeira de que o treinamento serviria para bater em Vitão, que foi alvo de rumores de que teria causado o divórcio entre Whindersson e Luísa Sonza.

Vitão que se cuide, escreveram vários fãs.

Whindersson X Vitão. Mais esperado que a luta de Aldo, disse outro, acompanhado de uma montagem com os dois rapazes em corpos de lutadores do UFC.

Apesar da torcida dos admiradores de Whindersson contra o cantor, o próprio ex de Luísa já deu declarações falando que não estava nada feliz com os ataques que sua antiga companheira vinha recebendo.

Mas, de acordo com Vitão, nada rolou entre a dupla. Em uma entrevista para a youtuber Foquinha

, o moço contou que tudo não passou de boatos motivados pelo videoclipe que ele e a cantora gravaram. Só que nem por isso ele não se sente atraído por Luísa. Em determinado momento, o paulista confessa que a loira é muito gatinha, e aí emenda que eles são apenas amigos.