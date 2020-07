Sandy divulga primeira faixa ao vivo da turnê Nossa História e capa do registro audiovisual do show em São Paulo

12/07/2020 | 17:11



Exatamente um ano atrás, com o primeiro show em 12 de julho, a dupla Sandy e Junior abalou o Brasil com a turnê Nossa História, em comemoração aos 30 anos do início da carreira musical dos irmãos. O assunto nas redes sociais não era outro e tamanho sucesso também resultou nas gravações de um registro comemorativo, marcando toda a nostalgia do evento.

Esse produto audiovisual só estará disponível aos fãs no dia 17 de julho, mas a dupla decidiu dar um gostinho do que está por vir. No último sábado, dia 11, Sandy postou em seu canal do YouTube o áudio da gravação ao vivo de Quando Você Passa (Turu Turu).

Além disso, os irmãos divulgaram a capa do registro audiovisual nas redes sociais, na qual aparece uma montagem com várias fotos dos cantores, com a plateia de um dos shows ao fundo.

A gravação da apresentação realizada em São Paulo será disponibilizada integralmente no dia 17 de julho, tanto em vídeo, por meio do Globoplay, como em áudio, em todas as plataformas de streaming de música.

Ademais, estreou na última sexta-feira, dia 10, um documentário sobre a dupla chamado Sandy & Junior: A História, que relembra a trajetória musical dos artistas. A produção tem sete episódios e está disponível no Globoplay.