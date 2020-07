Em novos prints, Mayra Cardi expõe conversas polêmicas com Arthur Aguiar

12/07/2020 | 17:10



Parece que as polêmicas sobre o conturbado relacionamento de Mayra Cardi e Arthur Aguiar não acabarão tão cedo. Em uma nova série de prints expostos, a life coach mostrou conversas que teve com o ex, ao se defender de acusações de que estava mentindo:

- Eu fui deixando de ser eu, de sair com meus amigos... Eu era maravilhosa só quando ele me conheceu. Aos poucos, ele foi me colocando em uma bolha.

Em seguida, Mayra mostrou conversas que mostravam um suposto comportamento ciumento de Arthur, comentando em várias publicações da empresária nas redes sociais.

No díalogo, o ator se incomoda com o estilo de Cardi ao se vestir e se portar nas redes sociais e também discute com ela após a influencer não ter atendido o celular, em um dia que estaria cansada depois de um longo dia de trabalho:

- Controlando tudo o que falo, tudo o que faço, não gostei disso, não gostei daquilo, estou de olho nisso, tudo o que eu fazia nas redes sociais. Porque ninguém podia saber quem era você né? [...] Tinha ciúmes na alma!, desabafou Mayra em seu Stories do Instagram.