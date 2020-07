Prainha volta a registrar aglomerações em domingo ensolarado

Júnior Carvalho

Celso Luiz

Do Diário do Grande ABC



12/07/2020



O distanciamento social e o uso de máscara para conter o contágio do coronavírus são regras difíceis de serem respeitadas na Prainha do Riacho Grande, em São Bernardo. Neste domingo, a equipe de reportagem do Diário flagrou, pelo segundo dia consecutivo, aglomerações de pessoas e nítidos descumprimentos às regras da quarentena no local.

Pessoas próximas umas das outras, sem máscaras ou com o item de proteção no queixo (o recomendado é que o equipamento proteja nariz e a boca para reduzir possível contaminação) foi o cenário registrado neste domingo de calor, com temperaturas na casa dos 26°C. Nem a presença da viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) intimidou os frequentadores.

Essa mesma realidade foi flagrada ontem, com pessoas circulando pela região e sentadas às mesas com direito a bebidas – estabelecimentos como bares e restaurantes foram autorizados pelo governo do Estado a voltarem a funcionar desde o início da semana passada, porém, com restrições de horários e limitações de clientes. A quarentena também prorrogada até o dia 30 pela gestão João Doria (PSDB).

A Prefeitura de São Bernardo, governada por Orlando Morando (PSDB), ainda não se manifestou sobre o episódio. Ontem, alegou que tem fiscalizado o local e feito orientações para o uso de máscaras. Até ontem, o número total de mortes causadas pela Covid-19 na cidade era de 471 e o total de casos chega a 12.139 infecatados desde o início da pandemia.