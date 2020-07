Ludmilla passa por cirurgia após problemas com sua prótese de silicone, diz colunista

12/07/2020 | 16:11



Ludmilla passou por um pequeno susto: teve que ser internada por causa de seu silicone. De acordo com o colunista Leo Dias, a cantora foi submetida a uma cirurgia no hospital São Luiz, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo.

A internação ocorreu na madrugada deste domingo, dia 12, e a voz de Cobra Venenosa já se encontra bem, o problema com a prótese foi resolvido. Ela deve ter alta em breve.

Recentemente, Lud e sua companheira, Brunna Gonçalves, passaram por outro problema de saúde, desta vez, relacionado ao contágio do novo coronavírus. Porém, uma semana depois, elas refizeram o teste, que apresentou resultado negativo.

O casal tem passado o período de isolamento social em terras paulistas, segundo Leo Dias, em uma casa alugada.