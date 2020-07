Em clássico movimentado, Tottenham vira sobre o Arsenal e passa o rival no Inglês

12/07/2020 | 15:35



Em clássico movimentado, o Tottenham derrotou o Arsenal de virada, por 2 a 1, neste domingo, em casa, e ultrapassou o arquirrival na tabela de classificação do Campeonato Inglês. Lacazette abriu o placar para os visitantes, mas Son e Alderweireld asseguraram o triunfo dos anfitriões.

Os dois fazem uma campanha muito abaixo do esperado e correm o risco de ficarem fora até da próxima edição da Liga Europa. O Tottenham agora é o oitavo colocado, com 52 pontos, e o Arsenal caiu para a nona posição, estacionado nos 50 pontos.

O Arsenal alcançou uma marca negativa com o revés. O time londrino já deixou pelo caminho 21 pontos em toda a competição depois de estar vencendo em algum momento da partida. Apenas o West Ham desperdiçou mais (24).

O clássico londrino opôs rivais que protagonizaram um duelo equilibrado e aberto, repleto de alternativas. Foram 24 finalizações no total, 12 para cada lado. A primeira conclusão que entrou saiu dos pés do atacante francês Lacazette, que abriu o placar com arremate potente de fora da área, aos 17 minutos do primeiro tempo.

O Tottenham empatou logo na sequência, dois minutos depois, com o sul-coreano Son. Ele aproveitou um vacilo de Kolasinac, driblou David Luiz e mandou para as redes para deixar tudo igual.

O Arsenal foi superior em boa parte da etapa complementar, de modo que controlou o jogo, com maior posse de bola e mais chances de gol, mas não conseguiu marcar. Aubameyang passou perto duas vezes. Primeiro, acertou uma bomba no travessão. Depois, bateu no canto, mas parou no goleiro Lloris, que fez uma bela defesa.

No final, quando a partida parecia se encaminhar para terminar empatada, Alderweireld ganhou no alto de Tierney após cobrança de escanteio e cabeceou para as redes, aos 37 minutos, decretando a virada dos donos da casa e deixando o técnico José Mourinho sorridente.