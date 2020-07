Fernanda Vasconcellos fala sobre nova série e revela divisão de tarefas na quarentena: Só quem não ajuda é a minha cachorrinha

12/07/2020 | 14:11



No mundo da arte, algumas produções conseguem dialogar facilmente com uma realidade diferente da qual foram gravadas. É o caso da série Rua do Sobe e Desce, Número Que Desaparece, protagonizada por Fernanda Vasconcellos, que irá estrear no dia 21 de julho. A nova produção do Canal Brasil foi filmada antes do período de quarentena, mas aborda um tema que está sendo muito falado desde que as medidas de isolamento social foram adotadas.

Em uma entrevista para a colunista do jornal O Globo, Patrícia Kogut, a atriz falou sobre o papel que irá assumir na produção. Fernanda viverá a aeromoça Cláudia, personagem principal da trama, que desenvolve uma forte amizade com o vizinho, Lourenço, interpretado por Andre Arteche:

- A série fala muito de amizade, de solidariedade entre vizinhos. Coincidentemente, estamos vivendo muito isso nos dias de hoje, né? É uma história que fala também sobre as possibilidades do amor. Ela é uma aeromoça, uma mulher solteira, à procura de um relacionamento e com dúvidas sobre onde colocar seu desejo. Ela se depara com as consequências de ser guiada por esses sentimentos. Até que, ao conhecer o vizinho, percebe que pessoas de mundos completamente diferentes podem ter uma grande sinergia.

Durante a conversa, a beldade aproveitou para contar um pouquinho de como está sendo sua própria quarentena. A artista está confinada em sua própria casa, em São Paulo, há quatro meses, na companhia do marido, Cássio Reis, e do filho dele, Noah, que é fruto de uma relação anterior do ator com Danielle Winits.

O aumento de interatividade com os internautas e a convivência 24 horas com o companheiro e o enteado também foram assuntos abordados pela atriz. Fernanda revelou que os três estão dividindo todas as tarefas domésticas para que ninguém fique sobrecarregado, e que apenas um membro da família escapou da divisão:

- Eu gosto dessas ferramentas que nos aproximam do público. Aqui em casa, cada um está fazendo o seu melhor, apreciando a companhia um do outro também, ou o que temos no lar. Noah, Cássio e eu nos dividimos bem. A gente está fazendo o melhor que pode há quase quatro meses. Só quem não ajuda é a Nina, minha cachorrinha [risos].