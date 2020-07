Casas Bahia do Centro de Santo André é assaltada

Franscisco Lacerda

Diário do Grande ABC



12/07/2020 | 12:19



A unidade da Casas Bahia na Rua General Glicério, 140, Centro de Santo André, foi assaltada na tarde deste sábado, por volta das 16h. O assaltante levou cerca de R$ 800. Não houve feridos.

Segundo o BO (Boletim de Ocorrência), o homem dirigiu-se aos locais de recebimento de contas e anunciou o assalto. Armado, ele recolheu o dinheiro em quatro caixas diferentes.

Ainda de acordo com o BO, representantes do estabelecimento estiveram na delegacia para prestar esclarecimentos e informaram à delegada Viviane Costa Rios que a unidade comercial possui sistema de monitoramento por câmeras, que registraram “imagens da prática delitiva”, e que poderão ser utilizadas para auxiliar na investigação. O 1º DP segue com o caso.

Esta é a segunda vez em menos de um ano que a unidade da General Glicério é atacada por bandidos. Dia 16 de julho de 2019, essa mesma loja teve o portão de ferro arrombado durante a madrugada. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na ocasião, foram levados 26 celulares.

Histórico

Popular rede de varejo, a Casa Bahia foi fundada em 1952, em São Caetano, cidade na qual mantém a matriz, pelo imigrante polonês Samuel Klein, após trabalhar como ''mascate'', vendedor que oferece mercadorias em domicílio. A maioria dos clientes era de retirantes baianos, daí o nome da empresa. Apenas em 1957 a primeira loja foi aberta. A rede é a maior varejista de eletrodomésticos e móveis do País.

Em dezembro de 2009, o GPA (Grupo Pão de Açúcar) anunciou a compra da Casas Bahia, tornando-se parte integrante do atualmente maior grupo varejista brasileiro.