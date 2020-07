Homem é preso com cigarro contrabandeado em São Bernardo

Franscisco Lacerda

Diário do Grande ABC



12/07/2020 | 11:33



Policiais do 1º BPM (Batalhão de Policiamento Rodoviário) apreenderam ontem, durante averiguação de rotina, no KM 32 da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo, carga de cigarro contrabandeada .

O produto tem como procedência o Paraguai e não possuía nota fiscal. O condutor do veículo, um Fiat Doblo, branco, foi abordado no pedágio da via e tentou fugir, mas, frustrado, recebeu voz de prisão após constatados 18,5 mil maços de cigarro, acondicionados em 1.850 pacotes em 37 caixas de papelão.

Preso em flagrante, ele foi conduzido à superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde foi lavrado o boletim de ocorrência por contrabando e descaminho, e segue à disposição da Justiça.