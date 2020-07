Rafa Kalimann é apontada como pivô da separação entre Maiara e Fernando Zor

12/07/2020 | 10:11



Fernando Zor e Maiara, da dupla com Maraísa, tiveram um novo rompimento e anunciaram mais uma vez o término da relação no último sábado, dia 11. Dessa vez, o motivo teria sido o ciúmes da cantora, mas parece que a história envolve um terceiro nome: o de Rafa Kalimann.

A colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia, tinha levantado que o motivo da discórdia do casal teria sido a foto de uma mulher de biquíni, que recebeu uma curtida do sertanejo. Os fãs, é claro, foram investigar nas redes sociais e encontraram uma foto recente da ex-BBB com a curtida de Fernando. Não demorou muito para apontarem Rafa como pivô da separação.

Ao saber que seu nome estava envolvido, a assessoria da influencer entrou em contato com a coluna de Fabia e enviou um comunicado, informando que Kalimann é muito amiga do casal e que ligou para Maiara para esclarecer a confusão:

- Rafa é, há muitos anos, amiga de Fernando Zor e de Maiara, e que a relação entre eles é respaldada no respeito, assim como as interações em suas redes sociais. Rafa ressalta ainda que conversou com Maiara, hoje cedo, quando ela esclareceu não haver nenhum envolvimento da ex-BBB na separação e afirmou que deixou de seguir outras pessoas, não sendo nada pessoal. Rafa, inclusive, gravou com o casal para seu canal no YouTube e torce pela felicidade dos dois, não entendendo o motivo de deduzirem tal envolvimento no rompimento.