Praça da Vila Guiomar é revitalizada por Prefeitura

Da Redação



11/07/2020 | 22:40



Os moradores da Vila Guiomar, em Santo André, receberam hoje área de lazer totalmente revitalizada. A entrega, realizada pela Prefeitura, atendeu antiga reivindicação dos frequentadores da praça Arlete Silvia Carrasco, localizada na Rua Rodolpho Santiago.

"Eu cresci aqui e a minha primeira lembrança da infância é daqui. Eu jogava bola nesse campo quando ele ainda era de terra. Então tem um sentimento, uma energia e emoção muito grande nessa entrega. Trouxemos toda a infraestrutura necessária para proporcionar lazer, diversão e convívio social aos moradores, como nos bons tempos da nossa infância", destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

A revitalização geral da praça incluiu implantação de academia ao ar livre sobre piso intertravado, reforma do campo com instalação de grama sintética e alambrado no entorno com arquibancada gramada, reforma do playground, manutenção e pintura dos brinquedos, novo paisagismo, mobiliário de concreto e iluminação em LED.

Moradora da Vila Guiomar desde que nasceu, a dona de casa Tânia Regina Lacerda, de 62 anos, comemorou a entrega da praça. "Esta é uma vitória da comunidade. Uma conquista de 30 anos. As benfeitorias foram maravilhosas. Estou muito feliz porque lutamos muito para ter esse espaço aqui", comentou.

A praça ganhou também um espaço pet com cercamento, composto por uma área de recreação com rampa, gangorra, obstáculos com barra paralela e pneu.

“Este tipo de equipamento mostra que encontramos o caminho. Colocamos ordem na casa, recuperamos as finanças de Santo André e hoje temos mais de R$ 1 bilhão de investimento em infraestrutura. Asfalto, creches, unidades de saúde, viaduto, campos, ginásios esportivos, teatro, coisas que a população não via há mais de dez anos, porque a cidade só pagava dívida. Vamos continuar neste caminho para trazer mais qualidade de vida para a nossa gente”, afirmou o prefeito.