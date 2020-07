Água Santa traz dupla do futebol goiano

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



12/07/2020



O Água Santa buscou mais dois jogadores no futebol goiano para reforçar a equipe visando a reta final do Campeonato Paulista. Depois do meia Lucas Silva, 26 anos, destaque do Vila Nova, o Netuno trouxe o experiente zagueiro João Paulo, 36, e o volante Renan Paulino, 25, que defendiam o Anápolis antes da paralisação do Campeonato Goiano em razão da pandemia do novo coronavírus. Todos eles foram indicações do técnico Toninho Cecílio, que antes de chegar ao time de Diadema dirigiu justamente o Anápolis, depois de passagem pelo rival Anapolina.

“O Renan joga como primeiro e segundo volante, faz as três posições do meio de campo. O João Paulo é experiente, passou pelo São Bento, muito firme, de muito boa forma física, rápido e conhece o Campeonato Paulista. Jogou muitos anos aqui. Era meu capitão no Anápolis”, contou Toninho Cecílio.

Curiosamente, João Paulo e Renan Paulino também chegaram ao mesmo tempo ao Anápolis. O anúncio da contratação de ambos pelo Galo foi realizado em 28 de novembro do ano passado, como reforços para o Goiano deste ano. Sob comando de Toninho Cecílio, a equipe engatou série de seis jogos sem perder, até o revés para o Vila Nova, no último compromisso antes da paralisação do torneio de Goiás.

Além do São Bento, João Paulo já passou pela região, quando defendeu o São Caetano, em 2014. Esteve ainda no Confiança-SE, Paraná, Treze-PB, Rio Claro, Velo Clube, XV de Piracicaba, Itapirense e Inter de Limeira. Já Renan Paulino iniciou na Portuguesa, jogou no Atlhetico-PR, Ferroviária, Náutico, Maringá-PR e Red Bull Bragantino.