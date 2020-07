Com um filho de três meses, Mariana Weickert revela ainda não beijou o bebê sem o uso da máscara

11/07/2020 | 19:10



Mariana Weickert tem sido extremamente cuidadosa com o pequeno Felipe, de três meses de vida. Em depoimento à revista Veja, publicado na última sexta-feira, dia 10, a apresentadora contou que passou por momentos muito delicados em sua gravidez, já que ela, seu companheiro, Arthur Ferraz, e sua primogênita, Theresa, haviam contraído o novo coronavírus.

Testei positivo para Covid-19 quando estava no 38ª semana de gestação. E meu mundo desmoronou, relata.

O diagnóstico foi acompanhado de muito medo e insegurança, que permanecem mesmo após três semanas do nascimento do filho de Mariana. Isso faz com que ela proteja o bebê ao máximo, ao ponto de não beijá-lo nem mesmo sem máscara.

Ainda não tive coragem de beijar meu filho sem máscara, embora o pediatra tenha liberado. Passei da fase de contágio, e o Felipe testou negativo três vezes, mas me sinto insegura, disse.

Além disso, a loira falou das mudanças que a pandemia causou nesse período de sua vida:

Eu tinha imaginado os últimos momentos de gravidez e um parto bem diferentes. Por causa da pandemia, não pude trabalhar até o fim da gestação, como fiz com minha primeira filha. Não deu tempo de arrumar o quartinho e acabei tendo de comprar tudo pela internet. Também não fiz o chá de bebê e não recebi visitas no hospital, nem mesmo dos meus pais. Eles só viram o neto até agora por vídeo.

No entanto, apesar de todo o sufoco, a artista está feliz:

Depois de tudo, eu me sinto mais forte e aliviada por ter corrido tudo bem. O Felipão já nasceu cheio de histórias para contar. Sei que daqui a pouquinho vou estar sufocando ele de tantos beijos.