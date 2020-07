Katy Perry descobre teoria de fã que diz que ela e Taylot Swift são primas de nono grau e sua reação é hilária

11/07/2020 | 18:11



Nas últimas semanas, um novo boato circulou no meio pop, apesar de não se saber em que ele foi fundamentado. Os internautas estão especulando que Katy Perry seria prima de nono grau de Taylor Swift. Desta vez, no entanto, a futura mamãe acabou descobrindo o rumor durante uma entrevista para a rádio Capital FM, e sua reação quebrou a internet.

No bate-papo, a cantora falou um pouco sobre seu novo single Smile e, novamente, disse que só vai escolher o nome da filha depois que ela nascer. Em seguida, os apresentadores revelaram que alguns internautas estavam afirmando que ela e Taylor eram parentes:

- Li em algum que seu bebê pode ter uma tia muito famosa. Aparentemente, você e Taylor Swift são primas de nono grau. Não sei se é ficção, mas alguém escreveu, tipo: Olha, isso é verdadeiro, e linkou vocês de alguma forma.

Katy ficou sem reação por um momento, mas, em seguida, ironizou a situação:

- Bom, nós brigamos como primas. Isso é uma fanfic? Uau, eu vou ter que perguntar a ela se isso é verdade, nós deveríamos ir fazer um exame de DNA juntas.

A artista também contou que seu novo álbum terá 12 faixas, das quais quatro já foram reveladas: Harleys in Hawaii, Never Really Over, Daisies e Smile. De acordo com Katy, o lançamento deve ser no dia 14 de agosto.