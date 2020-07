Maiara e Fernando Zor se separam novamente após ciúmes da cantora

11/07/2020 | 18:10



E não é que a volta do relacionamento de Maiara e Fernando Zor durou pouco? Justo quando sua irmã, Maraisa, acaba de reatar o namoro dela com Fabricio Marques, Maiara decidiu colocar um ponto final em sua própria relação.

No final de maio, o casal havia deixado de se seguir nas redes sociais e os rumores de término apareceram, mas logo eles afirmaram que ainda estavam juntos. Porém, a mesma coisa aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 10, desta vez, com uma confirmação.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a assessoria da cantora garantiu que os dois haviam realmente terminado o namoro. O motivo teria sido que Fernando curtiu a foto no Instagram de uma amiga em comum, que vestia um biquíni.

A colunista ainda disse que Maiara havia feito postagens com o então amado nas redes sociais, mas logo que viu a tal curtida, apagou tudo. O artista teria ido até a fazenda da sertaneja, só que eles não se entenderam.

Há exatamente uma semana, Maiara confessou que ela vive brigando com Fernando por sua personalidade explosiva e impulsiva.

Será que vai ter volta outra vez?