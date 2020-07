Ex-amiga de Meghan Markle ameaça escrever livro contando os segredos da duquesa

11/07/2020 | 17:10



Parece que Meghan Markle está passando por um novo apuro em sua relação com a família real. De acordo com o Daily Mail, a ex-amiga da Duquesa de Sussex está ameaçando publicar um livro contando segredos da atriz já que, como elas não se falam mais, a moça não teria nada a perder.

Em junho deste ano, a estilista Jessica Mulroney, próxima à Meghan desde que a atriz gravou Suits em Toronto, no Canadá, se envolveu em uma polêmica racista com a influenciadora negra Sasha Exeter. Depois do ocorrido, a duquesa teria se afastado completamente de Jessica, que é inclusive madrinha de Archie Harrison.

O veículo afirma que Mulroney está tentando contato com a companheira de Harry desde então, inclusive pedindo ajuda para amigos em comum entre as duas, mas sem qualquer sucesso:

- Ela está arrasada, Meghan deu as costas para ela no momento em que ela mais precisava. Mas seus amigos lhe disseram para não esperar receber notícias de Meghan, porque quando ela corta laços com alguém alguém, ela faz isso bem ? assim como com sua família.

Amigos disseram ao jornal que Mulroney está no limite do seu juízo e está pensando em escrever um livro revelador sobre Meghan.