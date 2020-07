Leclerc sofre punição e largará em 14º no GP da Estíria de F-1

11/07/2020 | 16:21



Em momento difícil neste início de temporada, a Ferrari recebeu mais uma má notícia neste sábado. Charles Leclerc, piloto do time italiano, foi punido com a perda de três posições no grid de largada do GP da Estíria, a ser disputado neste domingo no mesmo Circuito de Spielberg, sede do GP da Áustria, no fim de semana passado.

A sanção deve atrapalhar ainda mais o desempenho do piloto monegasco neste domingo. Isso porque ele cairá do 11º para o 14º lugar na largada. Como consequência, o britânico George Russell, da Williams, o canadense Lance Stroll, da Racing Point, e o russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri, ganharam uma posição cada.

Foi justamente Kvyat o pivô da punição aplicada a Leclerc. Na avaliação dos comissários da prova, o ploto da Ferrari por atrapalhar uma volta do russo no treino classificatório, neste sábado. "As imagens do vídeo e as informações de telemetria mostram claramente que o carro 26 (de Kvyat) foi impedido pelo carro 16 (Leclerc) nas curvas 9 a 10", registraram os comissários.

O piloto de Mônaco ainda correu risco de sofrer outra punição. Ele foi investigado por ter desrespeitado a bandeira vermelha durante o treino, quando a sessão foi interrompida temporariamente em razão do acidente sofrido pelo italiano Antonio Giovinazzi, da equipe Alfa Romeo. Os comissários, contudo, decidiram que não havia motivos para nova sanção.

Confira o grid de largada atualizdo do GP da Estíria:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes)

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull)

3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/McLaren)

4º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

5º - Esteban Ocon (FRA/Renault)

6º - Alexander Albon (TAI/Red Bull)

7º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri)

8º - Daniel Ricciardo (AUS/Renault)

9º - Lando Norris (ING/McLaren)

10º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

11° - George Russell (ING/Williams)

12º - Lance Stroll (CAN/Racing Point)

13º - Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri)

14º - Charles Leclerc (MON/Ferrari)

15º - Kevin Magnussen (DIN/Haas)

16º - Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo)

17º - Sergio Pérez (MEX/Racing Point)

18º - Nicholas Latifi (CAN/Williams)

19º - Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo)

20º - Romain Grosjean (FRA/Haas)