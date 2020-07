Pessoas próximas à Naya Rivera dizem que a atriz estava em sua melhor fase da vida

11/07/2020 | 16:10



O desaparecimento de Naya Rivera tem sido um choque para todo mundo, e a tragédia se torna ainda maior sabendo que a atriz estava bem e feliz. De acordo com o site E! News, pessoas próximas à artista disseram que ela estava provavelmente na melhor fase que já presenciaram.

A estrela de Glee, que estava com o filho de quatro anos de idade quando sumiu, estaria bastante ansiosa pelo futuro:

- Ela finalmente conseguiu fazer funcionar a guarda compartilhada do filho, e parecia genuinamente muito feliz. Ela estava animada com novos começos neste ano, disse uma fonte à publicação.

Uma atitude constante de Naya era dar alegrias para Josey, e por isso, ela sempre levava o menino para fazer atividades interessantes:

- Eles sempre embarcavam em aventuras divertidas juntos. Ela amava levar Josey para lugares e explorá-los com ele. Eles estavam sempre fazendo algo divertido e amavam o ar livre.

Desde o passeio de barco, Josey está sob os cuidados do pai, Ryan Dorsey.

Buscas

Apesar de não haver muitas esperanças de encontrarem a artista com vida, as buscas por seu corpo continuam. Na última sexta-feira, dia 10, as autoridades de Ventura, na Califórnia, disseram que não se sabe quando, nem se, ela será encontrada, mas eles estão contando com a ajuda de equipamentos sofisticados na tarefa.

Sonares estão sendo utilizados para fazer uma varredura nas águas do Lago Piru, já que a visibilidade é muito baixa e os mergulhadores estão tendo dificuldades na procura pela atriz.