Marco Pigossi revela que está morando nos Estados Unidos e não tem planos de voltar logo ao Brasil

11/07/2020 | 16:10



Assim como diversas estrelas brasileiras, por exemplo Alice Braga, Rodrigo Santoro e Wagner Moura, Marco Pigossi também decidiu investir em sua carreira internacional. Dessa forma, o ator tem passado os últimos meses na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, para tentar se fixar na indústria norte-americana.

Durante uma live com Maria Zilda Bethlem no Instagram, gravada na última quarta-feira, dia 8, Marco contou que está vivendo legalmente no país, por meio de um visto de trabalho, e que está fazendo muitos testes desde o começo deste ano.

Mesmo com a pandemia causada pelo novo coronavírus, o artista preferiu seguir onde estava:

- Minha proposta inicial sempre foi a de ficar por aqui fazendo testes até o fim do ano. Como estava tudo bem com minha família, decidi não retornar, disse.

O galã ainda contou que está morando sozinho em um apartamento a dez minutos da praia, e, sempre que possível, faz corridas e surfa.

Seu último trabalho por aqui foi na série Onde Nascem os Fortes, mas ele já conseguiu papéis nas produções da Netflix Tidelands, Cidade Invisível e Alto Mar.