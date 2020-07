Promotoria apreende mais de R$ 5 mi em endereços ligados a Edmar Santos

11/07/2020 | 15:30



A operação do Ministério Público do Rio de Janeiro que prendeu, nesta sexta-feira, 10, o ex-secretário de Saúde do Estado na gestão de Wilson Witzel (PSC), Edmar Santos, também encontrou pelo menos R$5 milhões em endereços ligados a ele.

Santos é acusado de liderar um esquema de desvio de recursos em compras para atender a emergência da covid-19. Ele foi exonerado no mês de maio, em meio às denúncias de fraudes.

A prisão do ex-secretário tem caráter preventivo e foi decretada pelo juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da capital, assim como as buscas e o arresto de bens e valores até o valor R$ 36.922.920,00, equivalente aos recursos públicos que teriam sido desviados em três contratos fraudados para aquisição de equipamentos médicos.

Em denúncia à Justiça, o MP alegou que, mesmo depois de deixar o cargo, Santos mantinha influência na secretaria e que, em liberdade, poderia dificultar o rastreamento das verbas públicas desviadas, destruir provas e ameaçar testemunhas.

Edmar, que é tenente-coronel da PM do Rio, foi levado ao Batalhão Especial Prisional (BEP) da corporação.