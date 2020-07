Após ser chamado de velho por um internauta, Tuca Andrada posta foto seminu

11/07/2020 | 15:11



Na última sexta-feira, dia 10, Tuca Andrada resolveu alfinetar os haters no Instagram. O ator foi chamado de velho por uma internauta na última terça-feira, dia 7, nos comentários de uma foto que postou sem camisa, e resolveu postar uma nova imagem seminu para provocar os seguidores.

A declaração recebida por Andrada foi a seguinte:

Nesta foto, mostra que você está bem envelhecido, que o tempo passa bem depressa.

Sem deixar barato, Tuca respondeu:

Passa muito depressa mesmo, mas mesmo assim, envelhecido e caído, quem eu pego nem em punheta tu consegue. Beijo, linda.

Apesar da resposta, o ator decidiu cutucar os internautas postando uma imagem ainda mais provocante. Desta vez, com um roupão que cobria apenas metade do corpo, ele posou com a língua de fora.

Os comentários foram bem elogiosos.

Eita, que perfeição, ó visão maravilhosa, escreveu uma internauta.

Obra prima da natureza, disse outro.