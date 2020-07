Após dar à luz Zyan, Giovanna Ewbank anuncia quem cuidará de seu canal no YouTube durante a licença maternidade

11/07/2020 | 15:10



Na noite da última quarta-feira, dia 8, Giovanna Ewbank deu à luz Zyan, sua primeira gestação ao lado de Bruno Gagliasso e terceiro filho do casal. Com a chegada do novo neném, a vida na casa da família vai sofrer algumas alterações, e isso inclui a produção de vídeos para o canal que Ewbank tem no YouTube, Gioh.

Como a atriz já havia comentado anteriormente, ela ficará afastada do canal por algum tempo para poder cuidar de Zyan, de Titi e de Bless, e reorganizar a rotina da casa. Apesar disso, ela não tem intenção alguma de interromper a produção de conteúdo na plataforma. Por isso, a loira selecionou uma equipe de amigos para assumir o canal durante sua licença maternidade.

Em um vídeo postado neste sábado, dia 11, Giovanna explicou como isso tudo vai funcionar:

- Nós convidamos amigos maravilhosos e youtubers maravilhosos para comandarem o canal durante a minha licença maternidade. Eu, como boa virginiana, fiquei muito preocupada pensando: Meu Deus, como é que vai ser o canal, porque eu vou parir e eu vou ter que parar e me dedicar à minha família, aos meus filhos, ao Zyan. E aí, surgiu a ideia de a gente fazer um takeover no canal. Então, a gente convidou algumas pessoas que a gente gosta muito, que eu admiro muito, e algumas já estiveram aqui no canal.

Os nomes anunciados por Gioh como novos produtores de conteúdo são: Bruna Marquezine, Fê Paes Leme, João Vicente, Gi Lancellotti, Larissa Manoela, Preta Gil, Maisa Silva, Camilla de Lucas, Diva Depressão GKAY, Gabi Oliveira, Spartakus Santiago, Maíra Medeiros, Nátaly Neri e Vitor Dicastro. Ufa! Parece que veremos vários rostinhos novos nos próximos meses.

No entanto, a atriz garantiu que ainda aparecerá no canal por meio de vídeos que ela deixou gravados. Além disso, Bruno também vai produzir alguns conteúdos especiais:

- Ainda teremos alguns conteúdos aqui do canal, porque eu e o Bruno gravamos alguns quadros para passar durante esse tempo. A gente deixou alguns Isolados e Casados gravados, tava um sucesso, vocês têm pedido muito. O Bruno já está fazendo alguns conteúdos, ainda teremos vários convidados.