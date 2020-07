Do Diário do Grande ABC



11/07/2020 | 14:39



Após denúncia anônima, policiais do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreendem duas motos roubadas, na Ruas das Avenças, no Jardim Inamar, em Diadema. Duas pessoas que estavam no local no momento da abordagem foram presas, uma delas do sexo feminino.



De acordo com os agentes de segurança, no endereço aparentemente funcionava um desmanche de motos, e também foram encontrados quadros desmontados, além da CG 160 e outra de mesmo modelo, de 150 cilindradas.

A ocorrência segue em investigação pelo 3º DP de Diadema, para onde foi conduzida a dupla.