Claudia Leitte comemora aniversário de 40 anos de idade pulando na piscina em live beneficente

11/07/2020 | 14:11



Durante a quarentena, muitos não puderam comemorar seus aniversários do modo que gostariam por conta das medidas de distanciamento social. Para Claudia Leitte, no entanto, isso não foi um problema: na noite da última sexta-feira, dia 10, a cantora decidiu comemorar seus 40 anos junto da família e dos fãs por meio de uma live, que recebeu o nome bem humorado de 40ando [quarentando] na Quarentena.

Diretamente de sua mansão em Miami, nos Estados Unidos, onde a artista está passando o período de isolamento, Claudia marcou a transmissão contou com muita animação, cantando e dançando sucessos autorais como Bola de Sabão, Exttravasa e Perigosinha. Ela também cantou versões inéditas de músicas escritas por mulheres que lhe inspiram, como Don?t Start Now da Dua Lipa, Always Remember Us This Way de Lady Gaga e Toxic de Britney Spears, além de outros hits de Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Margareth Menezes e Gilmelândia.

Ademais, a loira foi surpreendida por uma coletânea de vídeos de outros famosos que lhe desejaram parabéns, como Luan Santana, Larissa Manoela, Lulu Santos, Luísa Sonza, Thelma Assis e Tiago Leifert. A transmissão ainda trouxe alguns artistas cantando junto com Claudia de modo remoto, como Leo Santana, Dennis DJ e Any Gabrielly, do grupo Now United.

A cantora interagiu com os fãs durante a transmissão por meio do Twitter, que estava sob o comando de Dani Calabresa. Um dos momentos mais íntimos foi durante o Parabéns pra Você, o qual Leitte cantou junto da família para oficializar o aniversário. Ela também compartilhou com os internautas que escreveu uma carta para si mesma daqui a dez anos, mostrando uma garrafa personalizada onde foi guardada a mensagem. A ideia é conhecida como cápsula do tempo.

Ao final da live, que teve caráter beneficente e arrecadou fundos para as instituições Amigos do Bem, Beleza Escondida e HAM, das quais Claudia é madrinha, ela terminou a última música da noite e, dançando, pulou na piscina!

Uma comemoração em grande estilo, não é mesmo?