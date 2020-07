Liverpool empata com o Burnley e tropeça em casa pela 1ª vez; Norwich é rebaixado

11/07/2020 | 13:50



Na perseguição de recordes no Campeonato Inglês, o Liverpool não tem mais como fechar o torneio com 100% de aproveitamento como mandante. Neste sábado, o time do técnico Jürgen Klopp empatou com o Burnley por 1 a 1 e tropeçou pela primeira jogando no Anfield Road nesta edição da competição.

Campeão antecipadamente, o Liverpool soma 93 pontos e, mesmo que não possa mais terminar o torneio com 100% de aproveitamento em casa, ainda está na busca de outras marcas expressivas. A equipe tenta vencer os três duelos que restam para superar a campanha do Manchester City na temporada 2017/2018 no número de pontos e vitórias.

Com o empate, o Liverpool encerrou uma sequência de 24 vitórias no Anfield Road no torneio. O atual campeão inglês não tropeçava em sua casa desde janeiro do ano passado. Em toda a temporada, considerando todas as outras competições, a equipe tropeçou apenas pela quarta vez em seus domínios. O único revés foi para o Atlético Madrid, no duelo das oitavas de final que culminou com a eliminação da Liga dos Campeões.

O Liverpool não foi brilhante, mas teve uma boa exibição e poderia ter vencido com certa facilidade, considerando principalmente a atuação no primeiro tempo, etapa em que os anfitriões não conseguiram abrir uma larga vantagem graças ao goleiro Pope, que fez ao menos três grandes intervenções.

Apenas Robertson conseguiu vencer Pope. O lateral-esquerdo recebeu lindo lançamento do brasileiro Fabinho e marcou de cabeça aos 34 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, o ritmo dos donos da casa diminuiu e o Burnley conseguiu o empate com o atacante Jay Rodriguez, que balançou as redes aos 25 minutos.

PRIMEIRO REBAIXADO - O Campeonato Inglês conheceu seu primeiro rebaixado nesta temporada. O Norwich levou 4 a 0 do West Ham neste sábado, em casa, e, prejudicado pelo triunfo por 2 a 1 do Watford sobre o Newcastle, não tem mais chances matemáticas de permanecer na primeira divisão.

Restando três partidas para o término do torneio, isto é, com nove pontos em disputa, o Norwich, afundado na lanterna, soma 21 pontos, contra 34 de Watford e West Ham, que estão fora da zona de rebaixamento, e assim não tem mais como se salvar.

O West Ham é o 16º e tem seis pontos a mais que o Bournemouth, primeira equipe dentro da zona do descenso. O time londrino ainda corre risco de ser rebaixado, mas sua situação é mais tranquila no momento.

O Norwich amargou a quinta queda em sua história na Premier League e bateu o recorde de rebaixamentos, ultrapassando Crystal Palace, Middlesbrough, Sunderland e West Bromwich, todos com quatro.

Michail Antonio foi o grande responsável por consumar a queda do lanterna da competição e campeão da segunda divisão na última temporada. O atacante inglês brilhou e anotou os quatro gols da goleada neste sábado em duelo válido pela 35ª rodada.

Em Vicarage Road, o Watford, primeira equipe fora do grupo dos três piores, conseguiu virar sobre o Newcastle graças a dois gols de pênalti anotados na etapa final. Depois de Gayle abrir o placar para os visitantes aos 23 minutos do primeiro tempo, o veterano atacante Troy Deeney, de 32 anos, converteu as duas cobranças e sacramentou o triunfo dos anfitriões, que continuam na luta para permanecer na elite.