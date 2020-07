"Blitz da vida" no Rio enfrenta resistência para retirar pessoas das praias

11/07/2020 | 13:14



A Guarda Municipal do Rio de Janeiro está realizando neste sábado a operação "Blitz da Vida", uma espécie de "pente-fino" nas praias cariocas para coibir aglomerações e exigir o uso de máscaras.

Ao todo são 81 guardas municipais fiscalizando as praias da zona sul carioca, atuando em parceria com a Polícia Militar.

Mesmo com a proibição da Prefeitura do Rio, muitas pessoas aproveitaram o dia de sol na cidade para romper o isolamento social e ir à praia ou andar no calçadão da orla, muitos sem máscaras e desrespeitando a ordem de não formar grandes grupos.

Segundo a Prefeitura, a frequência na praia somente será liberada após a descoberta da vacina contra o covid-19.

Em Ipanema, um casal chegou a entrar em conflito com os agentes, que tentavam retirá-los da areia por estarem sem máscaras, mas acabaram sendo liberados após momentos de tensão, com gritos e tumulto em torno da intervenção policial. A multa para a ausência da máscara é de R$ 107.