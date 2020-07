Casos do novo coronavírus no mundo atingem 12,53 milhões

11/07/2020 | 13:13



Com Dow Jones Newswires

A contagem global de casos confirmados do novo coronavírus subiu para 12,53 milhões neste sábado, de acordo com dados agregados pela Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos lideram em número de casos, com 3,19 milhões. O número de mortes no mundo pela covid-10 aumentou para 561.038.

O número de mortes nos EUA é de 134.130, segundo o levantamento da universidade, e está subindo novamente depois de um achatamento da curva entre meados e fim de abril. Isso ocorre após o aumento de infecções em Estados do sul e oeste dos EUA, incluindo Texas, Arizona e Carolina do Sul, entre outros, onde os hospitais começaram a ficar sobrecarregados.

O Brasil é o segundo em número de casos, atrás dos EUA, com 1,80 milhão de casos e 70.398 mortes, segundo a John Hopkins. De acordo com o levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, o Brasil tinha até ontem 70.524 vidas perdidas pela covid-19 e 1.804.338 casos confirmados.

A Índia é a terceira em número de casos, tendo ultrapassado a marca de 800 mil e atingido 820.916, seguida por Rússia, com 719.449, e Peru, com 319.646, de acordo com o levantamento.

O Reino Unido tem 44.735 mortes, o número mais alto da Europa e o terceiro maior do mundo, segundo a Johns Hopkins. A China, onde a doença foi relatada pela primeira vez no fim do ano passado, tem 85.064 casos e 4.641 mortes.