EUA alertam cidadãos sobre maior risco de detenção arbitrária na China

11/07/2020 | 13:12



O Departamento de Estado norte-americano recomendou "maior cautela" a cidadãos norte-americanos na China em virtude do aumento do risco de aplicação "arbitrária" de leis locais para detenção e proibições de saída do país. O alerta de segurança foi publicado neste sábado na seção de viagens internacionais do Escritório de Assuntos Consulares do Departamento de Estado.

"Cidadãos dos EUA podem ser detidos sem acesso a serviços consulares dos EUA ou informações sobre seu suposto crime", informou o alerta. Ainda de acordo com a nota, os cidadãos dos EUA podem ser submetidos a interrogatórios prolongados e detenção prolongada por motivos relacionados à "segurança do Estado". "Autoridades de segurança podem deter e/ou deportar cidadãos dos EUA por enviar mensagens eletrônicas privadas críticas ao governo da RPC (República Popular da China."

O órgão não aponta os motivos do alerta, mas orienta cidadãos dos EUA que possam a ser presos ou detidos que peçam à polícia ou aos oficiais do presídio para notificar a Embaixada dos EUA na China ou consulado norte-americano mais próximo imediatamente.