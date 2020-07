Hamilton brilha na chuva, supera Verstappen e conquista a pole na Estíria

11/07/2020 | 12:50



Depois de o terceiro treino livre do GP da Estíria ser cancelado em razão do mau tempo na região do circuito Red Bull Ring, na região de Spielberg, na Áustria, a chuva não parou, mas diminuiu e os pilotos foram à pista neste sábado para a sessão classificatória com um atraso de quase uma hora. O hexacampeão Lewis Hamilton brilhou na pista molhada com uma atuação praticamente perfeita e cravou a sua primeira pole na temporada.

Foi a 89ª pole da carreira do piloto da Mercedes, ampliando seu próprio recorde. Ele dominou as três etapas do treino e mostrou novamente por que é o melhor piloto da Fórmula 1 atualmente e um dos maiores da história da categoria.

Na parte decisiva da atividade, Hamilton anotou o tempo de 1min19s273, colocando 1s216 de vantagem sobre o segundo colocado Max Verstappen. O holandês da Red Bull acabou rodando na última tentativa de volta rápida, perdeu o duelo com o rival e vai largar na segunda posição.

"Que dia complicado. Em muitas oportunidades, nem dava para ver onde estava indo... Eu amo dias assim e acho que estamos preparados para ambas as condições", analisou Hamilton após o treino.

Outro que se destacou na atividade foi o espanhol Carlos Sainz, que vai largar em terceiro com a sua McLaren. O quarto do grid será o finlandês Valtteri Bottas, que venceu a primeira corrida da temporada e, por isso, lidera o campeonato até aqui.

O francês Esteban Ocon largará em quinto, conquistando a melhor colocação da Renault num grid desde o GP da Itália de 2019, quando Daniel Ricciardo ocupou essa mesma posição. Lando Norris fez o sexto melhor tempo, mas foi punido com três posições por não respeitar uma bandeira amarela no treino livre e largará em nono.

A sexta posição do grid, então, ficou com o tailandês Alexander Albon, da Red Bull. O francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, o australiano Daniel Ricciardo, da Renault, e o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, completam a relação dos dez primeiros colocados.

Havia a possibilidade de a sessão classificatória ser adiada para domingo, horas antes da corrida, mas a tempestade foi embora. Se as condições climáticas na região de Spielberg não melhorassem no domingo, o grid de largada seria definido considerando os tempos do segundo treino livre.

Se não houver contratempos em razão das condições climáticas, a largada da corrida do GP da Estíria, segunda etapa da temporada de 2020 da Fórmula 1, será às 10h10 (horário de Brasília) deste domingo.

Confira o grid de largada do GP da Estíria:

1º) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min19s273

2º) Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min20s489

3º) Carlos Sainz (ESP/McLaren) - 1min20s671

4º) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min20s701

5º) Esteban Ocon (FRA/Renault) - 1min20s922

6º) Alexander Albon (TAI/Red Bull) - 1min21s011

7º) Pierre Gasly (FRA/Alphatauri) - 1min21s028

8º) Daniel Ricciardo (AUS/Renault) - 1min21s192

9º) Lando Norris (GBR/McLaren) - 1min20s925*

10º) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min21s652

------------------------------------------------------

11°) Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min19s628

12º) George Russell (GBR/Williams) - 1min19s636

13º) Lance Stroll (CAN/Racing Point) - 1min19s645

14º) Daniil Kvyat (RUS/Alphatauri) - 1min19s717

15º) Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min20s211

------------------------------------------------------

16º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - 1min21s372

17º) Sergio Pérez (MEX/Racing Point) - 1min21s607

18º) Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 1min21s759

19º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - 1min21s831

20º) Romain Grosjean (FRA/Haas) - sem tempo

*Punido com três posições no grid de largada