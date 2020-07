Policiais prendem casal por tráfico de drogas em Mauá

Do Diário do Grande ABC



Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais ), da Polícia Militar, prenderam um foragido da Justiça e uma jovem de 18 anos por tráfico de drogas no Jardim Miranda D''''Avis, em Mauá. Com a dupla foram encontradas 1.500 porções de entorpecentes, entre maconha, crack e cocaína , além de dinheiro em espécie fruto da comercialização das drogas.



Segundo a PM, a ação ocorreu no interior de área verde no local, cerca de 30 minutos mata adentro, ou dois quilômetros. A jovem era a responsável pela entrada e saída dos compradores. A.L.S.A., que consta como foragido de presídio de Porto Feliz, no Interior, fazia o recebimento do dinheiro da venda, e um terceiro indivíduo era o responsável pela entrega dos entorpecentes.

Os dois primeiros foram presos por tráfico e encaminhados os 1º DP de Mauá, responsável pelo caso. Já o terceiro conseguiu fugir.