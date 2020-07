Obituário - 11/7/2020

Ademir Medici

Diário do Grande ABC



11/07/2020 | 10:50



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 7 de julho

Sebastião Canuto Bueno, 85. Natural de Estiva (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quinta-feira, 9 de julho

Adélia Benevides Marcelino, 91. Natural de Rincão (São Paulo). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Natal Affonso, 90. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Luiza Vitória Costa Zampola, 88. Natural de Birigui (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hikar Takano, 85. Natural de Vera Cruz (São Paulo). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Planalto.

José Donato, 83. Natural de Piedade de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Petronilha Fernandes Perez, 79. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 9. Memorial Planalto.

Manoel Sarmento de Andrade, 75. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Ernesto Maximo, 73. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Guarará em Santo André. Dia 9. Jardim da Colina.

Maria Irani da Cruz Silva, 72. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonia Rodrigues dos Santos, 70. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maurício Dias, 67. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Maria Moreira da Silva, 65. Natural de Palmas de Monte Alto (Bahia). Residia na Vila Carrão, em São Paulo, Capital. Dia 9, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Roberto Moreira, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Motorista de transporte escolar. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adilson Ferreira de Moraes, 56. Natural do Distrito do Cambuci, São Paulo, Capital. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lilian Mariah da Silva, 50. Natural de Araioses (Maranhã). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Cabeleireira. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reginaldo Lima da Silva, 56. Natural de Sertania (Pernambuco). Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Jardineiro. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, dia 6 de julho

Wilma de Almeida Carloni, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 6. Memorial Planalto.

Agripino Melquiades da Silva, 75. Natural de São João do Piauí. Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Vânia Maria de Moraes Limonge, 74. Natural de Ipaussu (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.



São Bernardo, terça-feira, dia 7 de julho

José Luiz, 96. Natural de Bananeiras (Paraíba). Residia no bairro Jesus de Nazaré, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Zulmira Luiza de Macedo, 89. Natural de Picos (Piauí). Residia no bairro Capelinha, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Maria Tereza de Oliveira Martins, 82. Natural de Santo Antonio da Platina (Paraná). Residia em São Paulo, Capital. Dia 7. Memorial Planalto.

Pedro Ribeiro, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Saudade.

Georgina Henrique Bento, 79. Natural de Portugal. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Joanito Ferreira Costa, 78. Natural de São José do Egito (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Dalva de Deus Takemura, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Ana Araujo dos Santos, 72. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Odílio Meira Rocha, 70. Natural de Mirante (Bahia). Residia no bairro Eldorado, em São Paulo, Capital. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério São Luiz, na Capital.



São Bernardo, quarta-feira, dia 8 de julho

Catarina Maria de Oliveira Gutierres, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

José Mariano da Silva, 73. Natural de Macaiba (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 8, em Diadema. Cemitério dos Casa.

Joselita de Almeida Frias, 72. Natural de Campo Belo (Minas Gerais). Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

David Gil Flores, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.

Pedro Diego Armas Ramos, 64. Natural da Espanha. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 8. Memorial Planalto.



D I A D E M A

Diadema, terça-feira, dia 7 de julho

Vilma Custódio da Silva, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Diadema. Dia 7, em São Bernardo. Vale da Paz.



Diadema, quarta-feira, dia 8 de julho

Raimundo Nonato Nascimento, 85. Natural de São Domingos do Prata (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Otília Graf Afonso, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Aeroporto, em São Paulo, Capital. Dia 8. Cemitério Parque dos Pinheiros.

Neuza Gomes de Souza, 67. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia no Jardim São Francisco. Dia 8, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Janilson Timóteo da Silva, 63. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Geovam Rodrigues de Souza, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.



Diadema, quinta-feira, dia 9 de julho

Edvaldo Ulisses dos Santos, 74. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Mauro Arlindo da Silva, 73. Natural de Santana do Ipanema (Alagoas). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Adeir Hilário Francisco, 62. Natural de Campo Florido (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

José Tenório do Nascimento, 50. Natural de Teixeira (Paraíba). Residia no bairro Taboão. Dia 9. Cemitério Municipal.